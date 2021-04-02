Создан новый тип аккумулятора, который заряжается в 10 раз быстрее литий-ионного

Новый тип аккумулятора разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета.

Новый тип аккумулятора разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает сайт «Сделано у нас».

Новинка может заряжаться в десять раз быстрее литий-ионного аккумулятора, отличается меньшей пожароопасностью и большей экологичностью для окружающей среды. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Batteries & Supercaps.

«Когда мы исследовали механизм переноса заряда в этом классе соединений [речь идет о металлоорганических полимерах, — прим.ред.], оказалось, что у них есть два направления развития. Первое — они могут использоваться в качестве защитных слоев в связке с традиционными материалами литий-ионных батарей. И второе — они сами могут стать активным компонентом электрозапасающих материалов», — объяснил один из авторов исследования Олег Левин.

Концепция была придумала в 2016 году, а разработка нужного полимера заняла более трех лет. Сначала ученые проверяли концепцию нового материала, позже начали синтезировать вещество — это было сложнее всего из-за чувствительности компонентов.

Из нескольких полученных образцов полимеров только один оказался рабочим. Основную цепь нового материала образуют никель и лигандамы, которые называются «сален». К ней ковалентными связями присоединили стабильный свободный радикал, который может быстро окисляться и восстанавливаться — это и есть процесс заряда и разряда.

Такой аккумулятор будет заряжаться «за считанные секунды», обещают петербургские ученые — примерно в десять раз быстрее литий-ионного. Но пока новинка отстает от него по емкости, уступая на 30–40%. Сейчас ученые работают над увеличением этого показателя.

Ранее доктор биологических наук Александр Марков рассказал о главной проблеме российской науки.