Голикова не исключила колебаний заболеваемости COVID-19 в РФ

Эпидемиологическая обстановка в России, вызванная распространением COVID-19, имеет тенденцию к стабилизации, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Эпидемиологическая обстановка в России, вызванная распространением COVID-19, имеет тенденцию к стабилизации, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом не исключаются и колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией. Татьяна Голикова рассказала об этом в ходе заседания профильных комитетов по национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография".

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания", — заявила вице-премьер.

В ходе выступления Голикова также призвала россиян сделать прививку от коронавирусной инфекцией. По ее словам, иммунизация — залог стабильной ситуации. Последние данные о борьбе с COVID-19 в России следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.