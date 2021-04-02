Киевлянин выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску

Противник карантинных мер выпустил две пули в сотрудника службы безопасности в Киеве. Нападавшего задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Противник карантинных мер выпустил две пули в сотрудника службы безопасности в Киеве. Нападавшего задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в магазине из-за замечания об отсутствии маски, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Инцидент произошел в ТРЦ на проспекте Победы. Не желающий соблюдать карантинные меры украинец травмировал охранника, который указал ему на отсутствие средств индивидуальной защиты.

Пострадавший получил телесные повреждения в области головы и туловища. Силовики задержали дебошира на месте происшествия. Ему грозит срок до семи лет.

Похожий инцидент произошел сегодня в Челябинске, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на парковке около жилого дома.