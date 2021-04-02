NASDAQ спрогнозировал введение санкций США против ОФЗ РФ

Политический курс нового президента США может обернутся более жесткими санкциями против РФ на финансовых рынках.

Недружественный в отношении России политический курс нового президента США Джо Байдена может обернуться более жесткими санкциями против РФ на финансовых рынках, сообщается на сайте американской биржи NASDAQ со ссылкой на Reuters.

После присоединения Крыма к России в 2014 году инвесторам из США запретили покупать российские долговые бумаги, номинированные в долларах: теперь запрет может распространиться на облигации федерального займа (ОФЗ), опасаются эксперты. ОФЗ Россия использует для покрытия дефицита бюджета, а общий объем их выпуска составляет около 14 триллионов рублей или более 182 миллиардов долларов.

Если прогнозы подтвердятся, американским фондам разрешат сохранить уже купленные ОФЗ, а санкции затронут только новые выпуски. Однако Россия часто «доразмещает» уже выпущенные облигации, прежде чем выпустить новые — этим осложняется потенциальная попытка Байдена ввести такие ограничения.

Министерство финансов РФ не видит предпосылок для санкций в отношении ОФЗ, но сообщило, что будет готово к такому развитию событий. На прошлой неделе ведомство впервые с конца лета отменило еженедельные аукционы ОФЗ после того, как доходность десятилетних облигаций выросла на вторичном рынке до 7,3% — это максимальный показатель за год.

Ранее ученые Гарвардского университета увидели признаки ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Подробнее о возможном закате эпохи американской валюты читайте в нашем эксклюзивном переводе статьи The Guardian.