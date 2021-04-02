Руководитель Офиса президента Украины раскрыл тему разговора Байдена и Зеленского

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Тему беседы раскрыл руководитель офиса лидера Незалежной Андрей Ермак.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Тему беседы раскрыл руководитель офиса лидера Незалежной Андрей Ермак.

Байден во время разговора пообещал "не оставлять Киев без поддержки", отметил Ермак. По словам главы офиса, американский лидер заверил собеседника в одобрении проводимых на Украине реформ.

"Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут", — приводит слова Ермака агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский в ходе беседы с президентом США выразил готовность к реформированию Украины. Он также сообщил Байдену о намерении добиться урегулирования ситуации в Донбассе.