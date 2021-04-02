Стали известны темы телефонного разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко внешнеполитические угрозы и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко внешнеполитические угрозы и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. Государственные лидеры провели телефонный разговор 2 апреля, в ходе которого поднималась тема внешних угроз со стороны Польши и США.

Лукашенко и Путин затронули и тему отношений между Минском и Москвой. Президенты обсудили экономические связи между двумя странами и обсудили совместную работу в сфере информационной безопасности.

В сообщении отмечается, что поводом для проведения беседы стал общий праздник — День единения народов России и Белоруссии. Лидеры союзных стран обменялись поздравлениями, как официальными, так и личными.