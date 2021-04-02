Телеведущая Стриженова рассказала, как прошла операция на сломанной руке

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам, как прошла операция на сломанной руке, которую она травмировала во время падения в студии Первого канала.

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам, как прошла операция на сломанной руке, которую она травмировала во время падения в студии Первого канала.

Журналистка опубликовала в личном Instagram-аккаунте видео, где хирург ей аккуратно снимает гипс. Телеведущая пояснила, что это ее лечащий врач, которому удалось проделать ювелирную работу. В тексте под записью Стриженова добавила, что ей собрали осколки косточек, "пластину поставили, пальцы шевелятся, все ок". После снятия гипса она записала короткое интервью с медиком, в ходе которого он объяснил специфику проведения хирургического вмешательства.

"Мы оперировали. Доступ заключается в том, чтобы минимально травмировать мягкие ткани. Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию, и после этого устанавливаем имплант в зоне, которая вам мешать не будет", — пояснил врач.

Екатерина Стриженова упала в студии Первого канала в минувший понедельник, 29 марта. В эфире программы "Время покажет" она объявила о перерыве на рекламу, после чего стала отступать назад. Ведущая не заметила ступеньку и оступилась. Падение привело к сложному перелому, который в дальнейшем диагностировали медики.