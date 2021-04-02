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19:22   2 Апреля 2021
Общество

Телеведущая Стриженова рассказала, как прошла операция на сломанной руке

Телеведущая Стриженова рассказала, как прошла операция на сломанной руке

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам, как прошла операция на сломанной руке, которую она травмировала во время падения в студии Первого канала.

Журналистка опубликовала в личном Instagram-аккаунте видео, где хирург ей аккуратно снимает гипс. Телеведущая пояснила, что это ее лечащий врач, которому удалось проделать ювелирную работу. В тексте под записью Стриженова добавила, что ей собрали осколки косточек, "пластину поставили, пальцы шевелятся, все ок". После снятия гипса она записала короткое интервью с медиком, в ходе которого он объяснил специфику проведения хирургического вмешательства.

"Мы оперировали. Доступ заключается в том, чтобы минимально травмировать мягкие ткани. Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию, и после этого устанавливаем имплант в зоне, которая вам мешать не будет", — пояснил врач.

Екатерина Стриженова упала в студии Первого канала в минувший понедельник, 29 марта. В эфире программы "Время покажет" она объявила о перерыве на рекламу, после чего стала отступать назад. Ведущая не заметила ступеньку и оступилась. Падение привело к сложному перелому, который в дальнейшем диагностировали медики.

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#перелом #стриженова #комментарий врача

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