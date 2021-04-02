19:21 2 Апреля 2021Происшествия
Мощный взрыв из-за утечки газа прогремел в Лионе
Целый этаж строящегося здания был уничтожен мощным взрывом в пригороде французского Лиона.
Целый этаж строящегося здания был уничтожен мощным взрывом в пригороде французского Лиона.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа. В интернете распространился видеоролик, на котором запечатлен момент хлопка.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало. Специалистам предстоит выяснить точную причину взрыва и разобраться в обстоятельствах случившегося.