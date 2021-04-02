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19:21   2 Апреля 2021
Происшествия

Мощный взрыв из-за утечки газа прогремел в Лионе

Мощный взрыв из-за утечки газа прогремел в Лионе

Целый этаж строящегося здания был уничтожен мощным взрывом в пригороде французского Лиона.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа. В интернете распространился видеоролик, на котором запечатлен момент хлопка.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало. Специалистам предстоит выяснить точную причину взрыва и разобраться в обстоятельствах случившегося.

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#взрыв #утечка газа #лион

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