Осужденные опровергли слова Навального о том, что ему в колонии не дают спать

Журналисты RT побывали в ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Соседи блогера рассказали всю правду об арестанте.

Журналисты RT побывали в ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Соседи блогера рассказали всю правду об арестанте.

Заключенный Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии общего режима, называет тюрьму "пыточной" и заявляет, что не получает необходимую медпомощь. Так ли это на самом деле, попыталась выяснить съемочная группа RT.

Журналисты пообщались, как с Навальным, так и с его соседями по камере. Выяснилось, что блогер отказывается работать, а все жалобы заключенного про то, что ему не дают спать и не лечат, оказались "сказками".

Навальный наотрез отказался от любых видов работ, включая уборку в помещениях своего отряда, объясняя это "плохим самочувствием". По словам заключенного, у него якобы болит нога и спина. Однако в ходе интервью выяснилось, что заключенного обследовал фельдшер. Медик рассказала, что осужденный получает медицинскую помощь в полном объеме и ему даже делали МРТ. Она заверила, что Навальный полностью здоров.

Соседи недовольного арестанта опровергли сообщение, что его якобы будят каждый час, светя ему фонариком в лицо. По словам одного из заключенных, сотрудники учреждения просто обязаны проверять тех арестантов, у кого стоит пометка "склонен к побегу". Таковым является Навальный, но при этом его никто не будит, отметил сосед Навального. Чтобы лучше спать арестантам даже можно пользоваться берушами и маской для сна, добавил он.

Также заключенный рассказал, что у Навального почетное место — у окна. Он опроверг заявления блогера о пытках в тюрьме. По словам соседа, последнее время тот лежит на кровати, за что скандального арестанта недолюбливают в отряде. Он назвал блогера высокомерным, но отметил, что относится к нему спокойно.