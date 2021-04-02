«Страна» рассказала, сколько украинских денег пропил Байден-младший

Сын американского президента Хантер Байден за годы работы в украинском холдинге «Бурисма» зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц, и тратил деньги на алкоголь, наркотики и продажную любовь.

Сын американского президента Хантер Байден за годы работы в украинском холдинге «Бурисма» зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц и тратил деньги на алкоголь, наркотики и продажную любовь.

Об этом пишет украинское издание «Страна», комментируя публикацию в американской газете The Washington Post отрывков из мемуаров Хантера Байдена – книги «Прекрасные дела», презентация которой состоится 6 апреля.

Как отмечает издание, вскрывшаяся на Украине информация о «коррупции Байденов», чуть не погубила избирательную кампанию отца Хантера – Джо Байдена, которому ставили в вину то, что он, будучи вице-президентом США, устроил сына на высокую должность в нефтегазовой компании «Бурисма». При этом Хантер Байден, как отмечается совершенно некомпетентен в энергетической области, но это не помешало ему руководить «Бурисмой» с 2014 по 2019 год, получая по 50 тысяч долларов в месяц. Также Байдена-старшего обвиняли в том, что он надавил на украинского президента Петра Порошенко, требуя от него уволить генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал дело «Бурисмы».

Однако перед выборами президента США американские СМИ тщательно вычищали информационное пространство, чтобы сведения о коррупционном скандале, в котором с участием сына Байдена, не просочилась к американским избирателям. Но после того, как Джо Байден сменил Дональда Трампа в Белом доме, Хантер неожиданно опубликовал всю правду о своих похождениях, в том числе и на Украине.

В своей книге Хантер Байден, подробно рассказывая о разнообразных личных неурядицах, пытается при этом защитить свою деловую репутацию. По его словам, фамилия Байден и политическое влияние отца давали ему преимущество, но при этом он уверяет, что ни в компании «Бурисма», ни на других должностях он не делал ничего противозаконного, также, как и Джо Байден.

Однако, комментирует «Страна», это утверждение Байдена-младшего в его мемуарах противоречит выводам сенатского комитета, еще полгода назад выяснил, что Джо Байден по настоянию сына встречался с советником Совета директоров «Бурисмы» Пожарским, и обсуждал зарплату Хантера.

Об этом стало известно из ноутбука Байдена-младшего, который он отдал в ремонт перед ноябрьскими выборами в США. Также в ноутбуке Хантера обнаружилось порно и видеозаписи с нарковечеринок, в которых участвовал хозяин ноутбука. В избирательном штабе Джо Байдена эту информацию не стали ни подтверждать, ни опровергать.

Как рассказывает Хантер Байден в своих мемуарах, за пять лет работы в Бурисме» он в общей сложности получил 4 миллиона долларов, которые он прокутил, спустив на наркотики, алкоголь и девушек легкого поведения.

«Нет никаких сомнений в том, что моя фамилия послужила своего рода верительной грамотой, — пишет Хантер о том. Как он оказался в совете директоров "Бурисмы". — И так было всегда — как вы думаете, если бы кто-нибудь из детей Трампа отправился искать работу вне отцовской организации, неужели их фамилию не взяли бы в расчет? Я всегда старался работать усерднее, чтобы мои достижения говорили сами за себя».

При этом он отмечает, что не делал на Украине ничего «неэтичного» и не давал никому повода обвинять себя за какие-то поступки. А также, по словам Хантера, уже не важно, занял бы он эту высокопоставленную должность в «Бурисме» или нет, так как нападки на него совершались бы в любом случае. Но, если бы у него вновь появился выбор входить или нет в Совет директоров украинской нефтегазовой компании, сейчас он не стал бы этого делать, пишет сын Байдена.

В то же время, в своих воспоминаниях Хантер Байден забыл рассказать о том, что расследование Министерства юстиции его возможных налоговых преступлений продолжается до сих пор – федеральные прокуроры пытаются выяснить, скрывал ли сын президента доходы, получаемые из Китая.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп, еще в период избирательной кампании 2020 года, когда он соперничал с Джо Байденом за место в Белом доме, обвинял семью Байденов в коррумпированности, ссылаясь на деятельность Хантера.