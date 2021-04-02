Суд отклонил иск Первого канала к критикам шоу "Голос"

Суд отклонил иск Первого канала к журналисту Сергею Соседову, актеру Станиславу Садальскому и российскому политику Максиму Сурайкину, которые раскритиковали шоу "Голос".

Суд отклонил иск Первого канала к журналисту Сергею Соседову, актеру Станиславу Садальскому и российскому политику Максиму Сурайкину, которые раскритиковали шоу "Голос".

Итоговое заседание по громкому делу прошло 2 апреля в Савеловском районном суде города Москвы. В ходе процесса Садальский, Соседов и Сурайкин отказались от заявлений, аргументируя отказ тем, что их мнение носило строго субъективный характер, сообщил Telegram-канал Mash. Суд принял во внимание оправдания обидчиков шоу "Голос" и оставил иск без рассмотрения.

Станислав Садальский, Сергей Соседов и Максим Сурайкин осенью прошлого года нелестно отозвались о проекте "Голос", объявив его в предвзятости и продажности. Такую бурную реакцию вызвало выступление на слепых прослушиваниях Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала, шоумена и музыканта Романа Будникова. Садальский и Соседов назвали Александру "очередной дочкой Алсу", а политик Сурайкин и вовсе потребовал закрыть проект. Тогда Первый канал подал иск в суд о защите своей деловой репутации.