Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим 

Власти США обеспокоены сообщениями о стягивании российских войск к украинской границе. По мнению американских граждан, Вашингтону есть, из-за чего переживать.

В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Телефонный разговор между министром обороны страны Андрее Тартаном и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.

«В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — передает пресс-служба министерства.

На этой неделе также побеседовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Блинкен заявил, что поддерживает территориальную целостность Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России».

При этом, передает телеканал FoxNews, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена якобы возросшей активностью России на востоке Украины. Тем не менее, по мнению американских пользователей, Вашингтону действительно есть, из-за чего переживать.

«Новая армия Байдена будет бросаться в русских солдат розовыми трусиками и боа из перьев. С маразматика Джо русские будут смеяться до смерти», — написал 120YearsinTheSenate.

«Да Путин просто не знает, на кого напал. Байден прочертит линию на песке, — он этому выучился у Обамы. А потом еще одну. Так что берегись!» — пошутил Valk6.

«Удивлен, что Байден не забил Путину стрелку “за сараем”. Байден боится серьезных шагов против России», — не сомневается Foulmouthjohnny.

При этом американцы также обрушились с критикой и на Украину. В частности, пользователи назвали страну «финансовым кошмаром», в котором практически полностью отсутствует инфраструктура. Впрочем, некоторые читатели FoxNews сразу же нашли выход из ситуации.

«А вы сделайте Хантера спецпосланником на Украине, у него там куча контактов осталась», — предложил 4Bingo.

«Контрактов, ты хотел сказать?» — поправил его Sheesh!.

Их поддержал пользователь Truthhurts999:

«Джо, скорее! Вышли им Хантера в консультанты. И пусть не забудут: доля “Самого” — 10%».

Ранее сын Джо Байдена Хантер в книге «Прекрасные вещи» признался, что потратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики.

В мемуарах сын президента также заявил, что не стал бы начинать работу в украинской организации, если бы ему представилась такая возможность. Он назвал неэтичным тот факт, что вошел в совет директоров компании, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США.

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, <...> испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — посетовал он.

По заверениям республиканцев, за свою работу сын президента получал до 50 тысяч долларов в месяц. Хотя никакого опыта работы в нефтегазовой сфере Хантер не имел. Из-за этого Джо Байдена обвиняют в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине.