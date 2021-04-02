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19:05   2 Апреля 2021
Весь мир

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим

В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Телефонный разговор между министром обороны страны Андрее Тартаном и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.

«В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — передает пресс-служба министерства.

На этой неделе также побеседовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Блинкен заявил, что поддерживает территориальную целостность Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России».

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим

При этом, передает телеканал FoxNews, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена якобы возросшей активностью России на востоке Украины. Тем не менее, по мнению американских пользователей, Вашингтону действительно есть, из-за чего переживать.

«Новая армия Байдена будет бросаться в русских солдат розовыми трусиками и боа из перьев. С маразматика Джо русские будут смеяться до смерти», — написал 120YearsinTheSenate.

«Да Путин просто не знает, на кого напал. Байден прочертит линию на песке, — он этому выучился у Обамы. А потом еще одну. Так что берегись!» — пошутил Valk6.

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим 

«Удивлен, что Байден не забил Путину стрелку “за сараем”. Байден боится серьезных шагов против России», — не сомневается Foulmouthjohnny.

При этом американцы также обрушились с критикой и на Украину. В частности, пользователи назвали страну «финансовым кошмаром», в котором практически полностью отсутствует инфраструктура. Впрочем, некоторые читатели FoxNews сразу же нашли выход из ситуации.

«А вы сделайте Хантера спецпосланником на Украине, у него там куча контактов осталась», — предложил 4Bingo.

«Контрактов, ты хотел сказать?» — поправил его Sheesh!.

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим

Их поддержал пользователь Truthhurts999:

«Джо, скорее! Вышли им Хантера в консультанты. И пусть не забудут: доля “Самого” — 10%».

Ранее сын Джо Байдена Хантер в книге «Прекрасные вещи» признался, что потратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики.

В мемуарах сын президента также заявил, что не стал бы начинать работу в украинской организации, если бы ему представилась такая возможность. Он назвал неэтичным тот факт, что вошел в совет директоров компании, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США.

Американцы предложили Украине «выход» из истории с Байденом-младшим

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, <...> испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — посетовал он.

По заверениям республиканцев, за свою работу сын президента получал до 50 тысяч долларов в месяц. Хотя никакого опыта работы в нефтегазовой сфере Хантер не имел. Из-за этого Джо Байдена обвиняют в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине.

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