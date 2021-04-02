Российские специалисты создадут новое оружие на основе гиперзвукового комплекса "Авангард"

Российские гиперзвуковые комплексы станут основой для создания новых образцов вооружения. Об этом сообщил генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

Российские гиперзвуковые комплексы станут основой для создания новых образцов вооружения. Об этом сообщил генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

По его словам, в настоящее время никто не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", однако у него есть параметры, которые можно совершенствовать.

"Дальше гиперзвука по известным мне характеристикам того же "Авангарда" с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", — пояснил Леонов.

Стоит отметить, что гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Оренбургской области.