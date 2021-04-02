Баранец объяснил, как ответит РФ на военную провокацию Польши против «СП–2»

Россия имеет достаточный арсенал военных приемов, чтобы защитить строящийся газопровод «Северный поток – 2» от провокаций со стороны Польши в Балтийском море.

Россия имеет достаточный арсенал военных приемов, чтобы защитить строящийся газопровод «Северный поток – 2» от провокаций со стороны Польши в Балтийском море.

Об этом в эфире YouTube-канал «Соловьев LIVE» заявил обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя сообщения компании-оператора строительства «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о том возросшей активности иностранных военных судов в районе строительства.

В частности, сообщалось о появлении рядом с местом укладки труб польских боевых кораблей и военных самолетов, а также в интернете была опубликована видеозапись с неопознанной подводной лодкой, находившейся в надводном положении в опасной близости от корабля снабжения.

Как заявил по этому поводу Виктор Баранец, России следует обеспечить безопасность судов, занятых в строительстве «Северного потока – 2», используя для этого Военно-морской флот, по аналогии с коммерческим судоходством в зонах повышенной активности пиратов.

Балтийский флот, убежден обозреватель «Комсомолки», способен защитить суда-трубоукладчики и корабли снабжения, несмотря на свою небольшую численность.

«У Балтийского флота ВМФ России есть силы, чтобы послать туда пару сторожевиков или даже ракетных катеров. Там не такое большое военное хозяйство, но 30 кораблей разного класса хватит, чтобы стеречь прокладку этих 160 километров (трубопровода), которые осталось достроить», — считает Баранец.

Обстановка, которая складывается вокруг газопровода «Северный поток – 2», может стать предвестником крупного военного конфликта в Балтийском регионе, опасается обозреватель. Польша, по его словам, является агентом американского влияния и «главным провокационным кулаком» Соединенных Штатов в Европе. И активность поляков в последние дни связана именно с тем, что американцы не хотят позволить России одержать победу в войне за прямой газопровод в Германию.

Говоря о мерах, которые Россия может применить для защиты газопровода, Баранец отметил, что, если провокаторы не прислушаются к предупреждениям, есть целый набор военных приемов, чтобы поставить их на место.

«Сначала будет использована 16-я частота, открытая для всех находящихся в море судов. Если чужой корабль приблизится, нужно предупредить, что будет открыт огонь на поражение. Дальше делается трассер поверх палубы. Может, разгоряченные провокаторы остынут. Если и это не поможет, придется делать заявление, что российские корабли откроют огонь на поражение», — перечислил эксперт.

Напомним, ранее в Варшаве подтвердили действия своей разведывательной авиации на Балтике, однако Польская армия отказалась официально признавать свою причастность к провокациям против судов, занятых на строительстве «Северного потока – 2».