Врачи не могут понять, чем "заболел" осужденный блогер Алексей Навальный

Журналисты развенчали миф о якобы "подорванном здоровье" блогера Алексея Навального, который нахватался "блатных" привычек во время пребывания в колонии.

Журналисты развенчали миф о якобы "подорванном здоровье" блогера Алексея Навального, который нахватался "блатных" привычек во время пребывания в колонии.

Адвокаты осужденного блогера выставляют клиента "мучеником", который якобы болеет. Представители СМИ провели расследование и выяснили, что Навальный является симулянтом. Кроме того, он успел перенять "блатные" привычки от сокамерников.

На кадрах, которые сделаны 26 марта, видно, как блогер степенной походкой прогуливается по ИК-2 в Покрове с чашкой чая в руках. Стоит отметить, что именно в этот день в Сети распространялась информация о состоянии здоровья Навального.

Врачи не могут понять, чем "заболел" осужденный. Они провели МРТ-обследование и не выявили никаких серьезных проблем. Однако Навальный продолжает жаловаться на плохое самочувствие. Кроме того, на основании этого он требует поблажек от руководства колонии, передает сетевое издание Life.