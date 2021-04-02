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17:54   2 Апреля 2021
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минпромторга Серватинского по делу о превышении полномочий

Суд арестовал чиновника Минпромторга Серватинского по делу о превышении полномочий

Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство СК об избрании меры пресечения для директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского.

Фигурант останется в следственном изоляторе до 1 июня 2021 года. Ранее против чиновника возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", передает пресс-служба инстанции. Мужчине грозит наказание в виде лишения на срок до четырех лет.

Правоохранители задержали Серватинского в начале апреля при поддержке сотрудников ФСБ во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. По предварительным данным, чиновник незаконно выделил 13,5 млн рублей в качестве субсидий для компании в Кабардино-Балкарии, сообщает Федеральное агентство новостей.

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#суд #арест #Серватинский

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