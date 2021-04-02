Публицист Сосновский объяснил, чем спровоцирован возможный разлад в отношениях четы Навальных

Причины отсутствия со стороны Юлии Навальной поддержки мужу описал находящийся на территории Германии политолог и публицист Александр Сосновский.

Причины отсутствия со стороны Юлии Навальной поддержки мужу описал находящийся на территории Германии политолог и публицист Александр Сосновский.

Эксперт не исключает, что жена основателя признанного в России иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" находится на территории Германии не только из-за сына, но и из-за возможного любовника. Сосновский поделился пока не подтвержденной информацией с Федеральным агентством новостей.

"Это информация, что у Юлии Навальной уже давно есть другой "герой" и можно предположить, что сегодняшнее состояние четы Навальных основано именно на этом", — заметил политолог.

Предпосылки, указывающие на разлад в браке Навальных, появились еще в то время, когда блогер только вышел из комы и писал благодарности жене в социальных сетях. По мнению Александра Сосновского, они давно "пытаются играть роль счастливой супружеской пары".

Причиной ухудшения отношений могла стать и ревность со стороны Юлии, заметил политолог. Он напомнил, что блогер во время работы в ФБК постоянно был окружен женщинами.

"Я не хочу говорить о любовных интригах, но мы все прекрасно понимаем и такое чувство, как ревность. И ревность не только как к своему супругу, но и как к руководителю какой-то организации у Юлии Навальной, которой приходилось постоянно находиться рядом с окулистом Алексея, рядом с Марией Певчих, которая вдруг появилась как бы из ниоткуда, с Любой Соболь", — объяснил публицист.

Телеканал "Царьград" публиковал интимные фотографии главы так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. По данным журналистов, женщина отправляла их Навальному. СМИ также обвиняло блогера в измене жене с Васильевой.

Александр Сосновский также вспомнил о Марии Певчих, которая, со слов сотрудников ФБК, возглавляет отдел расследований. Известно, что именно она находилась в непосредственной близости к Навальному во время его визита в Томск. Тогда в СМИ обсуждалось, что они могли проводить время в одном номере в отеле.

"Она уехала официально на день рождения к сыну Захару, а параллельно с этим у нее состоялись, и еще, видимо, состоится целый ряд бесед и консультаций на тему того, как она будет вести свою работу", — добавил Сосновский.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что отношения в браке Алексея и Юлии Навальных держались лишь на политических амбициях блогера, а также на финансовых потоках, которыми он мог управлять на свободе. Теперь же, когда он находится в колонии, руководство перехватил глава его штабов Леонид Волков. Юлия же переключится на другую деятельность, не исключает публицист.