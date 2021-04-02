Politico раскрыла тему первого разговора Байдена и Зеленского

Первый телефонный разговор между лидерами США и Украины состоится 2 апреля. По сведениям издания, Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят Донбасс.

Президент США Джо Байден проведет первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу, 2 апреля. Главы государств планируют обсудить ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По сведениям издания, в Киеве настаивали на переговорах двух сторон на протяжении нескольких недель. Отмечается, что звонок состоится на фоне «сообщений о наращивании российской военной мощи» на востоке Украины. Это, по утверждению источников, вызывает озабоченность у американских и украинских руководителей.

Кроме того, в Politico напомнили, что на этой неделе также состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон планирует «оживить» стратегическое партнерство с Киевом, чтобы поддержать Зеленского. Намерение было обнародовано после разговора советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. После госпереворота в Киеве о своей независимости заявили Донецкая и Луганская народные республики. Украинские власти и западные страны неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в противостояние. Москва называет обвинения неприемлемыми и выступает за разрешение политического и экономического кризиса на Украине.