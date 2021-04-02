Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:47   2 Апреля 2021
Происшествия

Оренбуржец попытался "отмазать" сына от армии и попал под следствие

Оренбуржец попытался "отмазать" сына от армии и попал под следствие

Житель Оренбурга хотел освободить сына от прохождения службы в армии и дал взятку сотруднику военкомата. Злоумышленнику "светит" реальный срок.

По версии следствия, фигурант в мае 2019 года вручил начальнику отделения подготовки граждан к военной службе 110 тыс. рублей. Позже об этом узнали правоохранители, они возбудили уголовное дело по ст. 291 УК РФ "Дача взятки", сообщает пресс-служба СК по региону.

Сотрудники следственных органов уже передали материалы дела в прокуратуру для утверждения окончательной версии обвинительного заключения. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы и штраф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#взятка #армия #служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров