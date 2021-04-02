Шевченко и Косыгин не отрицали своей вины в суде по иску Евгения Пригожина

Ответчики в ходе судебного процесса не отрицали факт того, что публикации и высказывания носили оскорбительный характер. Защита истца подала апелляционную жалобу.

Ответчики в ходе судебного процесса не отрицали факт того, что публикации и высказывания носили оскорбительный характер. Защита истца подала апелляционную жалобу.

Юридическая служба компании "Конкорд" подала еще одну апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Савеловского суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет об исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко, администратору ресурса "Довод" Илье Косыгину и Limited liability company Medusa Project, являющейся учредителем интернет-издания "Медуза". В ходе судебного процесса ответчики не отрицали ни порочащий характер оспариваемых сведений, ни сам факт их распространения. Савеловский суд посчитал, что распространяемая недостоверная информация, имеющая оскорбительный характер, не является негативной для читателей и не имеет достаточного информационного значения, указала пресс-служба "Конкорда".

"Кроме того, в соответствии со ст. 150 ГК РФ, честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация являются нематериальными благами гражданина, поэтому их исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав", — говорится в сообщении.

Юристы предпринимателя обратили внимание, что вопреки нормам права — суд первой инстанции применил срок исковой давности, заявленный стороной SIA Medusa Project. Этот факт нашел отражение в апелляционной жалобе вместе с другими основаниями, свидетельствующими, что решение Савеловского суда является незаконным и необоснованным, добавила пресс-служба компании.

Накануне юристы "Конкорда" обжаловали решение Савеловского суда по иску Евгения Пригожина к Максиму Шевченко. В пресс-службе компании отметили, что поданная жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Шевченко за распространение информации, которая не соответствует действительности.