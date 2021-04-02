УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой покоряет рынок Южной Америки

Теперь легендарный внедорожник начнут экспортировать в Чили.

Представители Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) сообщили, что внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач теперь поставляется и на чилийский рынок. До этого момента в южноамериканской стране продавался только «Патриот» с пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.

Инспекционные бригады в Чили одобрили поставки внедорожника. На начальном этапе УАЗ будет поставлять в страну 200 машин в год, где их будут распределять на продажу по пяти автомобильным салонам. В Перу также намереваются открыть новый дилерский центр.

Модель «Патриота» для экспорта в Чили не отличается от моделей для России. Внедорожник планируют поставлять чилийцам в двух вариантах оснащения: «Люкс Премиум Автомат» и «Комфорт Автомат».