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17:24   2 Апреля 2021
Политика

Минск включил Тихановскую и Латушко в список причастных к терроризму лиц

Минск включил Тихановскую и Латушко в список причастных к терроризму лиц

Комитет государственной безопасности Белоруссии расширил список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Перечень КГБ пополнился именами экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и бывшего чрезвычайного посла республики во Франции Павла Латушко. Представители службы отметили, что решение Минска связано с уголовным делом в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации актов терроризма в Минске и Борисове.

Белорусские следователи установили, что Латушко, Тихановская и еще 15 граждан республики причастны к противоправной деятельности незарегистрированной организации.

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#белоруссия #тихановская #Латушко

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