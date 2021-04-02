Вассерман: Берлину и Парижу надоели киевские убийственные зигзаги

По мнению интеллектуала, Германия и Франция больше не намерены терпеть выходки господина Зеленского.

Не так давно лидеры России, Франции и Германии Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вооруженный конфликт на Украине и совместные действия во время пандемии коронавируса. Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский не участвовал в переговорах, хотя также является членом нормандской четверки.

Политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман высказал точку зрения, что претензии России к Украине очевидны: Москва недовольна эскалацией конфликта на Донбассе, ответственность за которую несет Киев. Париж и Берлин отказались говорить с украинским президентом по схожим причинам, объяснил эксперт.

«Киев открытым текстом всполошился: как это его обсуждают, а не приглашают! Между тем наш президент [Владимир Путин] через пресс-секретаря открытым текстом предупреждал: пока не выполните уже принятые обязательства — нет смысла обсуждать что-то еще. А теперь видно: Берлину и Парижу тоже осточертели киевские убийственные зигзаги», — заявил Вассерман.

Ранее стало известно, что Пентагон и Вооруженные силы Украины встревожены перемещениями российских войск вблизи украинских границ. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин усомнился в том, что разведка ВСУ доводит до американского военного ведомства объективные данные.