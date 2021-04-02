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17:21   2 Апреля 2021
Происшествия

Полиция Петербурга задержала четверых наркоагрономов

Полиция Петербурга задержала четверых наркоагрономов

Плантацию наркотических растений ликвидировали в Кировском районе Петербурга. Возбуждены уголовные дела о незаконном выращивании и продаже запрещенных веществ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге наркобизнесменов, которые занимались производством и распространением конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Среди задержанных оказались два жителя Ленобласти и два петербуржца. В ходе обысков оперативники нашли в их квартирах более 20 кустов конопли и более 2 кг запрещенных веществ. Кроме того, было изъято оборудование для производства наркотика. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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#петербург #бизнес #наркотики

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