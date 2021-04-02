Силовики в Ленобласти задержали руководителя администрации по делу о мошенничестве

Правоохранители вскрыли факт крупного мошенничества. Под подозрение попал и.о. главы администрации Горбунковского поселения. Сейчас он задержан.

Правоохранители вскрыли факт крупного мошенничества. Под подозрение попал и.о. главы администрации Горбунковского поселения. Сейчас он задержан.

По версии правоохранительных органов, чиновник решил нажиться за счет бюджетных средств. Он заключил контракт от имени органа власти с коммерсантом. Следствие считает, что у участников не было реального намерения выполнять условия соглашения.

Тем не менее администрация перечислила предпринимателю деньги. Они в дальнейшем были сняты и поделены между чиновником и бизнесменом. Силовики также задержали подельника, который был в сговоре с и.о. главы.