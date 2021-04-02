16:59 2 Апреля 2021Происшествия
Завотделением Мариинской больницы арестован по делу об убийстве жены
Суд арестовал главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве, которое было совершено в 2010 году. Сейчас он находится в СИЗО.
Суд арестовал главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве, которое было совершено в 2010 году. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее СК сообщил о задержании заведующего отделением по обвинению в убийстве супруги. По предварительной версии, в 2010 году в Петербурге пропала врач. Спустя 11 лет ее супруг прошел проверку на полиграфе, и у следователей появились основания предполагать, что он расправился с ней.
Петербуржец расчленил тело жены и выбросил в мусорный контейнер. После этого сообщил полиции о том, что его супруга якобы ушла из дома и пропала.
СМИ в 2010 году сообщали, что без вести пропала врач Ирина Земченкова. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.