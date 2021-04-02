Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с прессой

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за два года ответила журналистам.

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за два года ответила журналистам.

Анастасия Заворотнюк с 2019 года не появляется на публике. Она борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Врачи поставили ей диагноз "рак головного мозга".

Впервые за это время артистка вышла на связь с представителями прессы. Звезде сериала "Моя прекрасная няня" 3 апреля исполнится 50 лет. В честь юбилея Анастасии Заворотнюк в эфире телеканала НТВ 4 апреля выйдет выпуск программы "Однажды" с ее участием. Ведущий шоу передал слова актрисы, что сейчас она чувствует себя хорошо и готова дать большое интервью через год. Она расскажет о своем детстве и становлении карьеры, а также поделится планами на будущее.

"Твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах", — сообщает телеканал НТВ.

С 2019 года родственники Анастасии Заворотнюк не разглашают информацию о ее здоровье и не публикуют ее фотографий. Мужу артистки, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Петру Чернышеву, приходится много работать, чтобы содержать семью и оплачивать лечение супруги.