"Гоблин" раскритиковал Эдварда Била и назвал его фанатов "малолетними дебилами"

Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков обрушил шквал критики на пранкера Эдварда Била после резонансного ДТП на Садовом кольце.

Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков обрушил шквал критики на пранкера Эдварда Била после резонансного ДТП на Садовом кольце.

Лихие поступки современной молодежи Пучков связал с распадом СССР и вседозволенностью. Блогер призвал власти ужесточить наказание для таких водителей, как Эдвард Бил.

"Носится по Москве как умалишенный, нарушая правила, вываливает это в интернет, а малолетние дебилы приходят в восторг и все это смотрят. С моей точки зрения, персонаж странный. Говорят, у него 566 неоплаченных штрафов", — заявил Гоблин в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади известный пранкер Эдвард Бил за рулем Audi значительно превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель Volkswagen, консультант Госдумы Мария Артемова.