"Гоблин" раскритиковал Эдварда Била и назвал его фанатов "малолетними дебилами"
Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков обрушил шквал критики на пранкера Эдварда Била после резонансного ДТП на Садовом кольце.
Лихие поступки современной молодежи Пучков связал с распадом СССР и вседозволенностью. Блогер призвал власти ужесточить наказание для таких водителей, как Эдвард Бил.
"Носится по Москве как умалишенный, нарушая правила, вываливает это в интернет, а малолетние дебилы приходят в восторг и все это смотрят. С моей точки зрения, персонаж странный. Говорят, у него 566 неоплаченных штрафов", — заявил Гоблин в беседе с РЕН ТВ.
Напомним, 1 апреля на Смоленской площади известный пранкер Эдвард Бил за рулем Audi значительно превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель Volkswagen, консультант Госдумы Мария Артемова.