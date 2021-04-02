Чиновник Минпромторга стал фигурантом дела о превышении полномочий

Правоохранители начали расследование в отношении директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского.

Правоохранители начали расследование в отношении директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского.

По предварительным данным, подозреваемый выделил незаконным способом для компании "Исток" в Кабардино-Балкарии 13,5 млн рублей якобы на возмещение затрат предприятия на научно-исследовательскую деятельность, прошедшей в 2018 году, сообщает издание "Коммерсантъ". Чиновник подписал документы с данными, которые не соответствовали действительности.

Сотрудники ФСБ ранее задержали Серватинского, возбудив против него уголовное дело. Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании для предполагаемого преступника меры пресечения в виде ареста.