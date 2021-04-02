Бывшая замминистра в Бурятии стала фигуранткой еще двух уголовных дел

Фигурантка уголовного дела Наталья Б., которая ранее была замминистра здравоохранения Бурятии, попала под еще две статьи.

Фигурантка уголовного дела Наталья Б., которая ранее была замминистра здравоохранения Бурятии, попала под еще две статьи.

По версии регионального СУ СКР, злоумышленница в 2016 году была главврачом одной из поликлиник. Она может быть причастна к нецелевому расходованию бюджетных средств. Правоохранители считают, что 11 миллионов рублей пошли на оплату ремонта здания, которое арендуется у бизнесмена под нужды медучреждения.

Третьим эпизодом является подписание документов о якобы выполненных ремонтных работах в поликлинике. За "работу", как считают следователи, исполнитель потребовал 2,6 миллиона рублей, причем, спустя почти два года с момента оказания услуг. Новое руководство больницы не только отказалось платить, но и сообщило в органы о попытке хищения денег.

Первое уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Обвиняемая взяла в подельники бизнесмена и заключила с ним договор на аренду имущества для нужд клиники. Сумма в контракте была заведомо завышена в четыре раза. Разницу в деньгах подельники украли.