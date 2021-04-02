Бывшая замминистра в Бурятии стала фигуранткой еще двух уголовных дел
Фигурантка уголовного дела Наталья Б., которая ранее была замминистра здравоохранения Бурятии, попала под еще две статьи.
По версии регионального СУ СКР, злоумышленница в 2016 году была главврачом одной из поликлиник. Она может быть причастна к нецелевому расходованию бюджетных средств. Правоохранители считают, что 11 миллионов рублей пошли на оплату ремонта здания, которое арендуется у бизнесмена под нужды медучреждения.
Третьим эпизодом является подписание документов о якобы выполненных ремонтных работах в поликлинике. За "работу", как считают следователи, исполнитель потребовал 2,6 миллиона рублей, причем, спустя почти два года с момента оказания услуг. Новое руководство больницы не только отказалось платить, но и сообщило в органы о попытке хищения денег.
Первое уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Обвиняемая взяла в подельники бизнесмена и заключила с ним договор на аренду имущества для нужд клиники. Сумма в контракте была заведомо завышена в четыре раза. Разницу в деньгах подельники украли.