Прокуратура через суд добилась закрытия сайтов с японским аниме

Колпинский суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке 14 сайтов с японскими анимационными фильмами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Колпинский суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке 14 сайтов с японскими анимационными фильмами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд вынес решения по административным искам прокурора и признал информацию, размещенную в интернете, запрещенной на территории Российской Федерации.

Запрещены к распространению на территории страны ссылки с аниме "Тетрадь смерти", "Клинок Маню", "Токийский гуль", "Аки и Сора" и другие. Судьи пришли к выводу, что ролики демонстрируют насилие и негативно влияют на психику детей. Кроме того, в них присутствуют призывы суицидального характера.