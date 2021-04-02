16:29 2 Апреля 2021Происшествия
Блогерша Картье Бугатти пыталась наложить на себя руки в отеле
Врачи госпитализировали блогершу Картье Бугатти из гостиницы в Москве, где ей стало плохо. Девушка сама смогла вызвать скорую помощь.
Врачи госпитализировали блогершу Картье Бугатти из гостиницы в Москве, где ей стало плохо. Девушка сама смогла вызвать скорую помощь.
Звезда Instagram Кристина Степанова, более известная как Картье Бугатти, хотела покончить жизнь самоубийством. Ее увезли в психиатрическую клинику из отеля на Ленинградском проспекте, в котором она находилась, сообщают СМИ.
Знаменитость сама позвонила медикам. Позже она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что накануне сильно повздорила со своим возлюбленным. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.