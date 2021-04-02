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16:29   2 Апреля 2021
Происшествия

Блогерша Картье Бугатти пыталась наложить на себя руки в отеле

Блогерша Картье Бугатти пыталась наложить на себя руки в отеле

Врачи госпитализировали блогершу Картье Бугатти из гостиницы в Москве, где ей стало плохо. Девушка сама смогла вызвать скорую помощь.

Звезда Instagram Кристина Степанова, более известная как Картье Бугатти, хотела покончить жизнь самоубийством. Ее увезли в психиатрическую клинику из отеля на Ленинградском проспекте, в котором она находилась, сообщают СМИ.

Знаменитость сама позвонила медикам. Позже она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что накануне сильно повздорила со своим возлюбленным. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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#москва #суицид #Бугатти

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