Блогерша Картье Бугатти пыталась наложить на себя руки в отеле

Врачи госпитализировали блогершу Картье Бугатти из гостиницы в Москве, где ей стало плохо. Девушка сама смогла вызвать скорую помощь.

Врачи госпитализировали блогершу Картье Бугатти из гостиницы в Москве, где ей стало плохо. Девушка сама смогла вызвать скорую помощь.

Звезда Instagram Кристина Степанова, более известная как Картье Бугатти, хотела покончить жизнь самоубийством. Ее увезли в психиатрическую клинику из отеля на Ленинградском проспекте, в котором она находилась, сообщают СМИ.

Знаменитость сама позвонила медикам. Позже она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что накануне сильно повздорила со своим возлюбленным. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.