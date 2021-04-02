Россия за день. Главное: инвестиции в Сахалин, сокращения в Приморье и TikTok в Забайкалье

Мэр Бийска Александр Студеникин решил не уходить с поста, а в Южно-Сахалинске нашли инвестора для завершения строительства аэровокзального комплекса.

Саратовская область. Октябрьский районный суд Саратова оправдал бывшего министра, председателя комитета по информационной политике Ларису Кузнецову и ее мужа Олега Козлова за коррупционное преступление. Супруги обвинялись в получении 13,4 млн рублей. Кузнецовой грозило до 15 лет лишения свободы.

Республика Бурятия. Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов подал заявление об отставке из-за дела о мошенничестве. По данным следствия, он может быть причастен к похищению субсидий на сумму 14 млн рублей, выделенных на развитие дошкольного образования. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил Жалсанова в отпуск без содержания до выяснения ситуации.

Экс-замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева стала фигурантом еще двух уголовных дел о мошенничестве и нецелевом расходовании средств. Суд наложил арест на часть ее имущества, в частности, на квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также дом с земельным участком в пригородном коттеджном поселке.

Сахалинская область. Правительство Сахалинской области и ООО «КрасИнвест» подписали инвестиционное соглашение по строительству аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Компания направит в регион инвестиции в размере 12,5 млрд рублей. Около 7 млрд руб. используют для завершения строительства комплекса.

Республика Татарстан. Следователи провели выемку документов в нескольких управлениях исполкома Набережных Челнов. Проверка осуществляется в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных в отношении местного бизнесмена. Мэр и руководитель исполкома под подозрение не попали.

Алтайский край. Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал ранее поданное заявление об отставке после встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По его словам, он не ожидал такой поддержки от города и принял решение довести программы по благоустройству до конца. Студеникин хотел оставить свой пост после того, как дума Бийска признала его работу неудовлетворительной.

Нижегородская область. В офисах экс-депутата городской думы Нижнего Новгорода Михаила Жижина проводят обыски по делу об отмывании денег. По версии следствия, компания «Гармония-Нижегородец» под руководством Жижина занималась незаконными финансовыми операциями, выводя миллиарды рублей за рубеж. В 2019 году против организации возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 2,4 млрд руб.

Приморский край. В правительстве Приморья сократили более 600 человек в результате административной реформы. К 1 января 2020 года в регионе было сформировано краевое правительство. 25 органов исполнительной власти были переименованы, еще 7 — реорганизованы. Аппараты губернатора и администрации упразднили, на их основе создали один общий.

Республика Якутия. Евгений Григорьев официально вступил в должность главы Якутска. На торжественной церемонии ему по традиции вручили ключи от города и нагрудный знак. На выборах Григорьев одержал победу, набрав 44,09% голосов избирателей. Он заявил, что сосредоточит усилия администрации Якутска на реализации нацпроектов.

Иркутская область. Экс-чиновника администрации Иркутска, который допустил незаконное строительство жилого дома, заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дом был построен с грубым нарушением строительных норм и требований пожарной безопасности, суд обязал собственников квартир снести сооружение. Экс-главу отдела мэрии города задержали 29 марта за превышение должностных полномочий.

Забайкальский край. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов завел аккаунт в TikTok. Такое решение он принял после встречи с пользователями соцсети на крупном медийном форуме «ProДФО-Забайкальский край». Глава региона пообещал развивать это направление в Забайкалье.

Республика Башкортостан. Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу Куюргазинского района Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. Чиновника обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства. В 2020 году Ильясов назначил на должность директора одного из муниципальных бюджетных учреждений родного племянника супруги.

ФАС РФ приостановила конкурс на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы за 2,56 млрд рублей. Ведомство рассматривает жалобу директора компании «СтройМагСервис» Эдуарда Хуснулина о том, что рабочая и проектно-сметные документации размещены в неполном объеме. Хуснулин также требует провести строительный аудит.

Республика Адыгея. Против мэра Майкопа Андрея Гетманова, обвиняемого в вымогательстве, возбудили новое уголовное дело. Теперь его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, Гетманов незаконно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их изъяли в ходе обыска.

Ярославская область. В Ярославле задержали депутата областной думы от «Единой России» Романа Фомичева. Источник ТАСС в правоохранительных органах не уточнил, в связи с чем задержан депутат. Фомичев возглавляет комитет Ярославской облдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.