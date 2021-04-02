Военный политолог спрогнозировал последствия агрессии США и Украины в Донбассе

Политолог Андрей Кошкин обеспокоен заявлениями Украины о поддержке США.

Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство ссылается на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

По словам Тарана, диалог оборонных ведомств США и Украины «не просто поддерживается, а динамично развивается».

«Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины», — заявил Таран.

В МИД РФ заверили, что Россия не заинтересована в каком-либо противостоянии с Украиной, тем более военном. А разговоры о грядущем конфликте назвали «очередным фейком».

Что же касается официальной оценки обещанного вмешательства США в конфликт на Украине, ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе в Кремле назвали «пугающей». Там подчеркнули, что появление военных США в соседней стране потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

С начала марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перевозили танки и тяжелую артиллерию вдоль линии фронта, несмотря на условия Минских соглашений, по которым такая техника должна быть отведена за пределы ее дальнобойности. Сообщалось, что с 8 марта украинские военные начали обстреливать жилые дома из орудий крупного калибра — атаки продолжаются до сих пор.

«Маленькая победоносная война»

Эскалация по «донбасскому поводу» очевидна, но сейчас она проходит в информационном пространстве, а не на линии фронта. О военной поддержке США можно судить только со слов украинских политиков, отмечает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. Обещание пока остается всего лишь обещанием, хоть и вызывает определенные опасения.

Ученый видит в заявлении Минобороны Украины «жгучее желание» нынешнего политического истеблишмента страны решить экономические, социальные и гуманитарные проблемы известным милитаристским способом — сконцентрировать внимание недовольных украинских граждан на «реванше» в Донбассе. К тому же на авантюрные шаги Киев могла сподвигнуть судьба Нагорного Карабаха, возвращенного в ходе недавней войны под контроль Баку.

«Путем "маленькой победоносной войны" на юго-востоке внутренние проблемы киевские власти хотят сгладить. Может, их воодушевил пример в Закавказье, когда Турция поддерживала Азербайджан для решения молниеносной задачи. Но здесь надо понимать, что сейчас поступила четко обозначенная позиция России, которая дала понять, что агрессивные действия могут разрушить саму Украину», — рассказал Кошкин в комментарии «Политике Сегодня».

Резкие заявления со стороны и Вашингтона, и Киева вызывают серьезные опасения за возможные разнузданные действия киевских властей, не оценивающих негативные последствия военной авантюры, заключил политолог.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал в интервью «Политике Сегодня», при каких условиях Россия вмешается в конфликт в Донбассе.