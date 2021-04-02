Пожар произошел в здании на Садовом кольце в районе метро «Парк культуры»

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара в доме на Садовом кольце. Пока что сообщений о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара в доме на Садовом кольце. Пока что сообщений о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

Пламя разгорелось в здании, расположенном в районе станции метро «Парк культуры» на внешней стороне Садового кольца.

Очевидцы увидели клубы черного дыма, которые начали подниматься над домом. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По имеющимся данным, огонь разгорелся в помещении, где расположен ресторан быстрого питания KFC.

Пожарные расчеты уже прибили на Зубовский бульвар. Сейчас специалисты проводят разведку на месте пожара. Данных о погибших и пострадавших пока что не поступало.

Еще одно ЧП произошло в Новосибирске. Там сгорели два жилых дома, сообщил ФАН.