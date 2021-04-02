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16:05   2 Апреля 2021
Политика

Первая леди США "превратилась" в стюардессу в честь Дня смеха

Первая леди США "превратилась" в стюардессу в честь Дня смеха

Супруга президента США Джилл Байден разыграла журналистов пресс-пула американского лидера. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Джилл Байден во время перелета из Калифорнии в Вашингтон решила пошутить над представителями прессы по случаю всемирного Дня смеха. Супруга демократа переоделась в стюардессу. Она надела черный парик, прикрепила на грудь бейджик с надписью "Жасмин" и в таком виде стала раздавать пассажирам мороженое.

Журналисты признались, что никто не распознал в стюардессе первую леди США. Вернувшись без парика, она воскликнула: "С первым апреля!". По информации американских СМИ, Джилл Байден удалось разыграть даже собственных помощников.

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#розыгрыш #1 апреля #джилл байден

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