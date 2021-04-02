Перестрелка в Стамбуле обернулась гибелью россиянина

Конфликт с участием огнестрельного оружия в районе Башакшехир Стамбула закончилась смертью уроженца Чеченской Республики.

Конфликт с участием огнестрельного оружия в районе Башакшехир Стамбула закончилась смертью уроженца Чеченской Республики.

По предварительным данным, причиной ссоры стал вопрос о долгах. Помимо россиянина, погиб и азербайджанец, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. А еще два человека, вовлеченных в спор, получили травмы различной степени тяжести.

Представители Генконсульства России в Турции уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. Турецкие правоохранители задержали трех участников конфликта и продолжают розыск еще четырех злоумышленников. Они могут быть гражданами Грузии и Сирии.