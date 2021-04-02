Мародеры раскопали братскую могилу жертв фашизма в Симферополе

СК в Крыму завел дело о незаконных раскопках братской могилы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

СК в Крыму завел дело о незаконных раскопках братской могилы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту преступной деятельности "черных копателей". Злоумышленники осквернили захоронение, в котором лежали останки 6 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

СК возбудил уголовное дело по факту раскопок. Братская могила находится около Трудовского сельского поселения Симферопольского района. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и ищет подозреваемых.