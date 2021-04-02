Глава ФЗНЦ провел в Москве заседание Африканского клуба по вопросу ЦАР

Российские аналитики обсудили ситуацию в ЦАР в ходе заседания Африканского клуба в Москве. Модератором встречи выступил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Российские аналитики обсудили ситуацию в ЦАР в ходе заседания Африканского клуба в Москве. Модератором встречи выступил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Заседание по теме "ЦАР: победа в гибридной войне" проходило в Московском доме общественных организаций, сообщает ФАН. Как отметил в начале встречи Шугалей, в декабре прошлого года Центральноафриканская Республика столкнулась с самой настоящей гибридной войной, при которой силовые методы воздействия смешиваются с кибератаками и информационно-психологическими кампаниями.

Так, давление на африканскую страну началось с блокировки пропрезидентских аккаунтов в Facebook, а завершилось попыткой государственного переворота и боевыми действиями. Однако боевики не ожидали получить в ответ слаженную работу армии ЦАР, подготовленную российскими инструкторами.

"Отдельные интересанты пытались заставить президента Туадера договориться с бандитами не в пользу народа ЦАР. Когда он отказался, подключилась "тяжелая артиллерия" в виде отчетов международных экспертов. Буквально два дня назад один из таких докладов опубликовали на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — указал Шугалей.

В данном случае глава ФЗНЦ указал на заявления экспертов ООН, в которых российские инструкторы, присутствовавшие в ЦАР, обвинялись в якобы "нарушении прав человека". Он подчеркнул, что никаких доказательств к этим обвинениям предъявлено не было. По этой причине, считает Шугалей, миру "нужна перезагрузка института экспертов ООН".

Прежде глава "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов тоже выступил против распространения неподтвержденных слухов о россиянах-инструкторах. Он потребовал от британской The Guardian опровержения материала, основанного на сфабрикованном докладе специалистов Организации Объединенных Наций.

Директор СОМБ также принял участие в заседании клуба. Помимо него выступили эксперты по африканской проблематике Наталия Виноградова и Андрей Токарев. По видеосвязи взял слово советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.