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15:36   2 Апреля 2021
Политика

Нового члена ЦИК Игоря Борисова исключили из Совета по правам человека

Нового члена ЦИК Игоря Борисова исключили из Совета по правам человека

Назначенный указом президента России член ЦИК Игорь Борисов исключен из Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщили СМИ.

Указ об исключении Игоря Борисова из состава СПЧ подписал президент России Владимир Путин.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека <…> изменения, исключив из него <...> Борисова И. Б." — написано в тексте документа.

Ранее Борисов вошел в президентскую квоту нового состава Центризбиркома России. Вместе с ним в ЦИК РФ вошли глава комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, сотрудник администрации Кремля Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

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