Нового члена ЦИК Игоря Борисова исключили из Совета по правам человека

Назначенный указом президента России член ЦИК Игорь Борисов исключен из Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщили СМИ.

Назначенный указом президента России член ЦИК Игорь Борисов исключен из Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщили СМИ.

Указ об исключении Игоря Борисова из состава СПЧ подписал президент России Владимир Путин.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека <…> изменения, исключив из него <...> Борисова И. Б." — написано в тексте документа.

Ранее Борисов вошел в президентскую квоту нового состава Центризбиркома России. Вместе с ним в ЦИК РФ вошли глава комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, сотрудник администрации Кремля Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.