Производственные возможности позволяют вакцинировать "Спутником V" всех россиян
Привиться препаратом "Спутник V" смогут все желающие россияне уже до июня, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В России производится большое количество вакцины от коронавируса "Спутник V", это позволит до июня привить всех желающих граждан страны. Россия является лидером по вакцинации, заявил Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки," — отметил глава РФПИ.
Также Дмитриев заверил президента, что "Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса. Это доказано на примере британского и множества других вариантов SARS-CoV-2. "Спутник V" производится в России на семи площадках.