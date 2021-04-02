Производственные возможности позволяют вакцинировать "Спутником V" всех россиян

Привиться препаратом "Спутник V" смогут все желающие россияне уже до июня, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Привиться препаратом "Спутник V" смогут все желающие россияне уже до июня, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В России производится большое количество вакцины от коронавируса "Спутник V", это позволит до июня привить всех желающих граждан страны. Россия является лидером по вакцинации, заявил Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки," — отметил глава РФПИ.

Также Дмитриев заверил президента, что "Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса. Это доказано на примере британского и множества других вариантов SARS-CoV-2. "Спутник V" производится в России на семи площадках.