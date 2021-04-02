Акцию устрашения готовил сторонник украинских националистов, задержанный на Алтае

Планировавший подрыв мечети преступник задержан в Алтайском крае. Он признался в содеянном.

Планировавший подрыв мечети преступник задержан в Алтайском крае. Он признался в содеянном.

Сотрудники ФСБ России задержали в Алтайском крае местного жителя. Он выполнял задание украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) и готовил акции устрашения против мигрантов.

Правоохранители изъяли у задержанного самодельное взрывчатое устройство, инструкции по его производству, литературу экстремистского характера. Мужчина признал свою вину. Он сообщил, что получил от куратора задание сделать фотоподборку объектов, где будет совершен поджог.