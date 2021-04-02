Губернатор Саратовской области Радаев отмечает юбилей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 2 апреля празднует юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 2 апреля празднует юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Радаев родился в 1961 году в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. Он завершил обучение в Саратовском институте механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина по специальности "Механизация сельского хозяйства" и получил квалификацию "Инженер-механик" в 1994 году.

Управленческую карьеру Радаев начал в 1996 году. Он возглавил администрацию Хвалынска. Спустя четыре года занял пост главы объединенного муниципального образования района. Радаев вступил в "Единую Россию" в 2002 году, и в 2007 был избран депутатом в Саратовской областной думе. Пост губернатора региона он занимает с 2012 года.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Саратовской области отменили с 1 апреля. Соответствующее решение приняло правительство региона.