В газете El Mundo вышла статья о российском дипломате. Автор считает Лаврова сложным и немногословным человеком.

Испанцы считают главу МИД России Сергея Лаврова сложным и бескомпромиссным человеком. Об этом рассказал журналист газеты El Mundo и бывший директор Института Сервантеса Сесар Антонио Молина. В статье испанец поделился впечатлениями от личного знакомства с российским дипломатом, которое произошло в 2007 году на выставке во дворце Санта-Крус.

«Я увидел перед собой высокого, сильного, несколько сурового человека, худощавое лицо которого выражало глубочайшую серьезность. Он пожал мне руку, и его рука показалась мне огромным айсбергом», — рассказал журналист.

Автор отметил, что во время общения Лавров вел себя сдержано. После того, как он внимательно выслушал просьбу Сесар Антонио Молина об открытии еще одного филиала испанского института в России, ответил лишь: «Все наладится». Тем не менее, журналист отдал политику должное — дела после встречи и правда пошли в гору.

Во время осмотра экспозиции Лавров также был немногословен и попросил коллегу из МИД Испании озвучивать события, запечатленные на каждой фотографии, вспоминает автор статьи.

«Все закончилось хорошо, но обстановка была напряженной, в то время как все должно было быть наоборот, встреча проводилась для сплочения двух стран», — поделился испанец.

По словам публициста, в своих выводах 14-летней давности о Сергее Лаврове он убедился после встречи главы МИД РФ и верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля в феврале этого года в Москве. Российский министр был непреклонен в общении с зарубежным политиком, что вызвало череду скандалов и новых угроз санкциями со стороны ЕС.