15:05 2 Апреля 2021Происшествия
Twitter оштрафован на 8,9 млн рублей за отказ удалить противоправную информацию
Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы признал виновной компанию Twitter. Соцсеть получила три штрафа почти на 9 млн рублей.
Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы признал виновной компанию Twitter. Соцсеть получила три штрафа почти на 9 млн рублей.
Отказ удалить противоправную информацию обернулся для компании Twitter административной ответственностью. Социальная сеть должна выплатить 8,9 млн рублей по трем делам.
Ранее Twitter получил штраф в 3,2 млн рублей за отказ удалить материалы, в которых звучал призыв к несовершеннолетним выходить на незаконные митинги.
Генеральная прокуратура РФ не единожды предупреждала об уголовной ответственности, которая грозит за призывы к участию в незаконных акциях, сообщал ФАН. Ведомство отмечало недопустимость противоправных действий.