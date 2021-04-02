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15:05   2 Апреля 2021
Происшествия

Twitter оштрафован на 8,9 млн рублей за отказ удалить противоправную информацию

Twitter оштрафован на 8,9 млн рублей за отказ удалить противоправную информацию

Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы признал виновной компанию Twitter. Соцсеть получила три штрафа почти на 9 млн рублей.

Отказ удалить противоправную информацию обернулся для компании Twitter административной ответственностью. Социальная сеть должна выплатить 8,9 млн рублей по трем делам.

Ранее Twitter получил штраф в 3,2 млн рублей за отказ удалить материалы, в которых звучал призыв к несовершеннолетним выходить на незаконные митинги.

Генеральная прокуратура РФ не единожды предупреждала об уголовной ответственности, которая грозит за призывы к участию в незаконных акциях, сообщал ФАН. Ведомство отмечало недопустимость противоправных действий.

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#суд #twitter #штрафы

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