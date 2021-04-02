В Кремле отреагировали на заявления Азербайджана о применении "Искандеров" в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о применении тактических ракетных комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о применении тактических ракетных комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, факт неприменения тактических ракетных комплексов в Карабахе был подтвержден ранее, поэтому очередные заявления на эту тему не соответствуют действительности.

"Вы помните историю с "Искандером", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено", — пояснил Песков.

Стоит отметить, что ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обнаружении фрагментов ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе, которые якобы применялись армянской стороной. Спекуляции на тему применения "Искандеров" продолжаются на протяжении последних нескольких месяцев. При этом Ереван неоднократно опровергал подобные утверждения.