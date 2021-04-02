"Отслюнявил" водителю: лондонец расплатился в автобусе плевком

Житель Лондона не заплатил за проезд в автобусе и повздорил с шофером. Дебошир плюнул в водителя, когда тот попытался сделать ему замечание.

Житель Лондона не заплатил за проезд в автобусе и повздорил с шофером. Дебошир плюнул в водителя, когда тот попытался сделать ему замечание.

Британец, вошедший в маршрутку на остановке, не захотел платить за проезд. Водитель сделал гражданину замечание, которое очень не понравилось безбилетнику. Тогда злоумышленник оскорбил шофера, а потом плюнул в него, сообщает The Daily Mail.

Ситуация сама по себе возмутительная, но дело ухудшается тем, что 44-летний Майкл А. "расплатился" с маршрутчиком слюной в разгар третьего британского локдауна. Благодаря установленной в салоне автобуса камере видеонаблюдения, полиция узнала подробности происшествия. Так, выяснилось, что водитель был защищен специальным экраном, поэтому биоматериал дебошира до британца "не добрался". Тем не менее суд Кройдона решил отправить злоумышленника на 18 месяцев за решетку.

"Быть оплеванным совершенно недопустимо, и это правильно, что Майклу А. дали тюремное заключение, чтобы отразить серьезность этого преступления. Плеваться стыдно в любое время, но в разгар пандемии это еще более шокирует. Мы не потерпим подобного поведения", — заявил следователь.

Правоохранители уточнили, в транспорт преступник зашел в маске. Однако в пылу ссоры буйный пассажир решительно сдернул с лица средство индивидуальной защиты и плюнул в обидчика. Водитель сразу после инцидента обратился в полицию, приехавшие на место происшествия стражи порядка забрали образец слюны предполагаемого преступника. Когда Майкла А. задержали, а потом взяли у него ДНК, то образец полностью совпал с тем, что остался в автобусе.

Дебошир полностью признал свою вину в суде. Теперь британцу предстоит пробыть 18 месяцев в тюрьме. Помимо этого он должен будет выплатить потерпевшему 128 фунтов стерлингов в качестве причиненного ущерба.