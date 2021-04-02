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14:49   2 Апреля 2021
Происшествия

Силовики Саудовской Аравии задержали террориста в Заповедной мечети в Мекке

Силовики Саудовской Аравии задержали террориста в Заповедной мечети в Мекке

Саудовские силовики устранили угрозу атаки террориста на Заповедную мечеть в Мекке. Они задержали возможного преступника. Его личность устанавливают.

Силы безопасности Саудовской Аравии задержали в Заповедной мечети в Мекке вооруженного человека с ножом. Он выкрикивал лозунги в поддержку террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу эмиратская газета World Gulf со ссылкой на представителя саудовской полиции.

"Он был задержан немедленно, — цитирует газета источника. — К нему были применены дисциплинарные меры".

Мужчина был одет в белые одежды и скандировал лозунги экстремистского характера. Ведется расследование. Полиция пытается установить личность террориста, его намерения и причастность к другим преступлениям.

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#террорист #саудовская аравия #преступник

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