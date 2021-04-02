14:46 2 Апреля 2021Происшествия
Сотрудники МЧС проверяют информацию о "минировании" администрации Екатеринбурга
Спасатели эвакуировали работников екатеринбургской мэрии после поступившего сообщения о взрывном устройстве в здании. По факту случившегося проводится проверка.
Спасатели эвакуировали работников екатеринбургской мэрии после поступившего сообщения о взрывном устройстве в здании. По факту случившегося проводится проверка.
Представители администрации пока остаются на улице, ожидая дальнейших указаний. По предварительным данным, сотрудники экстренных служб не нашли в помещениях потенциально опасные предметы.
На место происшествия также прибыли правоохранители, сообщают местные СМИ. Они изучат все обстоятельства произошедшего, а в ходе расследования примут решение о возбуждении уголовного дела.