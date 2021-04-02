Принц Гарри и Меган Маркл после побега из Лондона смогу получать подарки для детей

По условиям протокола членам королевской семьи запрещено принимать подарки.

По условиям протокола членам королевской семьи запрещено принимать подарки.

Когда у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец, многие поклонники, не знавшие о правилах Букингемского дворца, поздравили их с прибавлением в семействе и отправили подарки. Однако супругам пришлось вернуть все презенты, так как согласно королевскому протоколу принимать их нельзя.

Все родственники королевы Великобритании Елизаветы II обязаны отказываться от подарков от частных лиц. Также им запрещено принимать презенты от коммерческих предприятий.

Теперь же герцоги Сассекские сложили с себя монаршьи полномочия. После их побега из Лондона это условие протокола на них больше не распространяется.

"Однако про некоторые правила королевского протокола будущим родителям забывать все же не стоит. Например, прежде, чем принять какой-либо презент, нужно как следует обдумать, зачем даритель пошел на такой шаг. Также следует оценить характер самого подношения", — сообщает издание The Sun.

В январе 2020 года стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя королевские обязательства. В беседе с журналисткой Опрой Уинфри герцогиня Сассекская рассказала о постоянном давлении, которое испытывала в Букингемском дворце.